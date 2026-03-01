ATELIER MOTRICITÉ Rue du Stade Saint-Père-en-Retz

ATELIER MOTRICITÉ

Le Relais Petite Enfance (RPE) de la CCSE est le service intermédiaire entre les assistantes maternelles et les familles.

Deux ateliers de motricité sont programmés en mars et sont ouverts à tous les parents d’enfants de 0 à 3 ans, habitant la CCSE.



En plus de leurs missions de conseils, les deux animatrices du RPE proposent dans l’année des animations collectives aux assistantes maternelles et aux enfants.

Ces moments de convivialité sont l’occasion pour les professionnels d’échanger sur leurs métiers.

Le RPE propose à tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un de leurs parents les ateliers de motricité programmés au Dojo de Saint-Père-en-Retz les 16 et 23 mars.

Au programme des 0-3 ans

Parcours moteur

Jeux sensoriels

Exploration libre

Les animatrices invitent ainsi les jeunes parents à venir rencontrer les assistantes maternelles et échanger avec les familles présentes autour de ces deux matinées conviviales.



>> Informations pratiques :

Lundi 16 mars et lundi 23 mars de 10h30 à 11h15 au Dojo de Saint Père en Retz, rue du Stade

Gratuit, sur inscription : 02 40 27 75 13 rpe@cc-sudestuaire.fr .

Rue du Stade Dojo Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

