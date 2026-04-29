Atelier “mots signés” autour de la nature Ferme JAVA Les Sorinières

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 14:00 – 15:30

Gratuit : oui Gratuit Sur inscription : https://www.ville-sorinieres.fr/actualites/semaine-transition-ecologique-biodiversite/GratuitTout public Tout public

Dans le cadre de « La Semaine de la transition écologique », la Ville des Sorinières vous convie à une parenthèse poétique et sensorielle, où les mots se transforment en gestes et où la nature devient langage. Atelier « mots signés » des Jardins de Permalingua Le temps d’un atelier, laissez-vous porter par une expérience immersive qui mêle langue des signes, musique et poésie. Organisé à la ferme JAVA, ce rendez-vous invite petits et grands à découvrir autrement le lien qui nous unit au vivant.Guidé par un intervenant sourd, accompagné d’une lectrice et d’un accordéoniste, cet atelier propose une approche sensible et artistique de la communication. Les mots prennent corps, les gestes racontent, et la musique vient tisser une atmosphère douce et enveloppante.Au programme de ces 1h30 d’exploration : Une initiation à la langue des signes française, accessible à toutes et tousUne lecture musicale du livre Les Jardins Divari, pour éveiller l’imaginaireLa découverte et la pratique du haïku signé, inspiré des éléments naturelsLa création d’une carte haïku personnalisée, à emporter comme souvenir poétique Cet atelier est une invitation à ralentir, à observer et à ressentir, en explorant de nouvelles formes d’expression ancrées dans le vivant. Informations pratiques :Jauge : 12 places (tout public)Durée : 1h30Lieu : ferme JAVA (route de la Filée, Les Sorinières)Gratuit

Ferme JAVA Les Sorinières 44840

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