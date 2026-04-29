Spectacle Clochar’t Ferme JAVA Les Sorinières

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 17:00 – 17:45

Gratuit : oui Gratuit GratuitSpectacle tout public Tout public

Dans le cadre de « La Semaine de la transition écologique », la Ville des Sorinières vous invite à clore sa journée d’animations à la ferme JAVA — et toute une semaine d’explorations autour du vivant — par un moment artistique sensible et profondément humain. Clochar’t : un spectacle poétique et musical À la croisée du théâtre, de la musique et de la poésie visuelle, Clochar’t vous plonge dans l’univers singulier d’un homme en marge, installé dans une « maison à ciel ouvert », faite d’objets glanés et de souvenirs accumulés.Sur scène, un banc, une valise, un porte-manteau, quelques cartons… et un accordéon. Dans ce décor fragile, un clochard habite le monde à sa manière, entouré de la présence invisible de son ami disparu. Entre mémoire et imaginaire, il fait revivre les instants partagés, les joies simples et les silences habités.Porté par le jeu sensible des comédiens et la musique envoûtante, ce spectacle explore avec délicatesse notre rapport à la matière, au temps qui passe et aux liens qui nous unissent — même au-delà de l’absence.Une création touchante et universelle, qui résonne avec les thématiques de la transition écologique en questionnant notre rapport aux objets, à la mémoire et au vivant.Par la Compagnie Adzel.Anthony Gorius : comédien et manipulateur d’objets / Etienne Boisdron : comédien et musicien / Composition musicale : Etienne Boisdron / Mise en scène : Benoît Gérard.

Ferme JAVA Les Sorinières 44840



Afficher la carte du lieu Ferme JAVA et trouvez le meilleur itinéraire

