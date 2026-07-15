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ATELIER MOULAGE DE CABECOU Lieu-dit Roubignol Saint-Félix-Lauragais

mardi 21 juillet 2026 · Lieu-dit Roubignol · Saint-Félix-Lauragais

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Lieu-dit Roubignol
Adresse
LA FERME DE CABRIOLE
Ville
31540 Saint-Félix-Lauragais
Département
Haute-Garonne
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Saint-Félix-Lauragais

ATELIER MOULAGE DE CABECOU

Lieu-dit Roubignol LA FERME DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Immersion à la Ferme
Atelier moulage de cabécou et visite guidée de la fromagerie, petite dégustation de fromages et cabécou moulé à emporter.
Dès 3 ans.

Tarif 12€ sur réservation. 12  .

Lieu-dit Roubignol LA FERME DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 10 97  info@ferme-de-cabriole.com

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English :

Immersion at the Farm

L’événement ATELIER MOULAGE DE CABECOU Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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