UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Félix-Lauragais

VISITE GUIDÉE DE L’ÉLEVAGE A LA FERME DE CABRIOLE Lieu-dit Roubignol Saint-Félix-Lauragais

mercredi 22 juillet 2026 · Lieu-dit Roubignol · Saint-Félix-Lauragais

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Lieu-dit Roubignol
Adresse
LA FERME DE CABRIOLE
Ville
31540 Saint-Félix-Lauragais
Département
Haute-Garonne
Tarif
3 3 3 Tarif enfant

Saint-Félix-Lauragais

VISITE GUIDÉE DE L’ÉLEVAGE A LA FERME DE CABRIOLE

Lieu-dit Roubignol LA FERME DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Immersion à la Ferme
Visite guidée de l’élevage et petite dégustation de fromages
Durée 3/4 d’heure.
Sur réservation, dès 3 ans. 3  .

Lieu-dit Roubignol LA FERME DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 10 97  info@ferme-de-cabriole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immersion at the Farm

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’ÉLEVAGE A LA FERME DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Saint-Félix-Lauragais (Haute-Garonne)