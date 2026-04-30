Atelier Multi-jeux, belote, tarot L’été à Beauséjour Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

Châtelaillon-Plage

Atelier Multi-jeux, belote, tarot L’été à Beauséjour

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-24 17:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

L’été 2026 approche à grands pas ! Venez profiter d’une saison riche en animations, découvertes et ateliers pour tous les âges !

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Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 72

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English :

Summer 2026 is just around the corner! Come and enjoy a season full of activities, discoveries and workshops for all ages!

L’événement Atelier Multi-jeux, belote, tarot L’été à Beauséjour Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage