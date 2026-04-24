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Le beau séjour d’Albertine Visite théâtralisée Châtelaillon-Plage

Le beau séjour d’Albertine Visite théâtralisée Châtelaillon-Plage jeudi 9 juillet 2026.

Ville : 17340 Châtelaillon-Plage

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 14 14 14

Châtelaillon-Plage

Le beau séjour d’Albertine Visite théâtralisée

Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Remontez le temps le long des rues élégantes de Châtelaillon et laissez Albertine vous raconter l’élégance d’une époque révolue.
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Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 

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English : Le beau séjour d’Albertine Dramatized visit

Step back in time along the elegant streets of Châtelaillon and let Albertine tell you about the elegance of a bygone era.

L’événement Le beau séjour d’Albertine Visite théâtralisée Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage

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