Le beau séjour d’Albertine Visite théâtralisée Châtelaillon-Plage
Le beau séjour d’Albertine Visite théâtralisée Châtelaillon-Plage jeudi 9 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Le beau séjour d’Albertine Visite théâtralisée
Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Remontez le temps le long des rues élégantes de Châtelaillon et laissez Albertine vous raconter l’élégance d’une époque révolue.
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Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97
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English : Le beau séjour d’Albertine Dramatized visit
Step back in time along the elegant streets of Châtelaillon and let Albertine tell you about the elegance of a bygone era.
L’événement Le beau séjour d’Albertine Visite théâtralisée Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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