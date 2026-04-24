Châtelaillon-Plage

Le beau séjour d’Albertine Visite théâtralisée

Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Remontez le temps le long des rues élégantes de Châtelaillon et laissez Albertine vous raconter l’élégance d’une époque révolue.

.

Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le beau séjour d’Albertine Dramatized visit

Step back in time along the elegant streets of Châtelaillon and let Albertine tell you about the elegance of a bygone era.

L’événement Le beau séjour d’Albertine Visite théâtralisée Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage