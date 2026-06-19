Fête Foraine Journée 1/2 tarif sur les manèges Châtelaillon-Plage
Fête Foraine Journée 1/2 tarif sur les manèges Châtelaillon-Plage mercredi 8 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Fête Foraine Journée 1/2 tarif sur les manèges
Place Jean Moulin Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26
Profitez des après-midis à demi-tarif à la fête foraine de Châtelaillon-Plage et partagez un moment de divertissement en famille ou entre amis sur les nombreuses attractions de l’été.
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Place Jean Moulin Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 contact@chatelaillon-plage-tourisme.fr
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English : Funfair Half-Price Ride Day
Take advantage of half-price afternoons at the Châtelaillon-Plage funfair and enjoy some fun with family or friends on the many summer attractions.
L’événement Fête Foraine Journée 1/2 tarif sur les manèges Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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