Patrice Benassy et Deborah Lalou exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Châtelaillon-Plage

Patrice Benassy et Deborah Lalou exposent à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 10:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Du 29 juin au 6 juillet, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, Patrice Benassy et Deborah Lalou présentent L’Arbre Regards croisés , une exposition mêlant peinture et photographie autour de la beauté, de la force et de la poésie du monde végétal.

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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 53 30 46 patrice.benassy@laposte.net

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English :

From June 29 to July 6, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, Patrice Benassy and Deborah Lalou present L’Arbre Regards croisés , an exhibition combining painting and photography, focusing on the beauty, strength and poetry of the plant world.

L’événement Patrice Benassy et Deborah Lalou exposent à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage