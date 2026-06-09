Patrice Benassy et Deborah Lalou exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
Patrice Benassy et Deborah Lalou exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage lundi 29 juin 2026.
Châtelaillon-Plage
Patrice Benassy et Deborah Lalou exposent à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 10:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Du 29 juin au 6 juillet, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, Patrice Benassy et Deborah Lalou présentent L’Arbre Regards croisés , une exposition mêlant peinture et photographie autour de la beauté, de la force et de la poésie du monde végétal.
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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 53 30 46 patrice.benassy@laposte.net
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English :
From June 29 to July 6, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, Patrice Benassy and Deborah Lalou present L’Arbre Regards croisés , an exhibition combining painting and photography, focusing on the beauty, strength and poetry of the plant world.
L’événement Patrice Benassy et Deborah Lalou exposent à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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