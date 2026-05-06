Châtelaillon-Plage

L’apéro des Bouchos

Place Andre Hesse Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-02

Animation en soirée dans le quartier des Boucholeurs autour de dégustations de spécialités locales dans une ambiance conviviale.

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Place Andre Hesse Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 contact@chatelaillon-plage-tourisme.fr

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English : The Bouchos aperitif

Evening entertainment in the Boucholeurs district, with tastings of local specialities in a convivial atmosphere.

L’événement L’apéro des Bouchos Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage