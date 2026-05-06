L’apéro des Bouchos Châtelaillon-Plage
L’apéro des Bouchos Châtelaillon-Plage jeudi 2 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
L’apéro des Bouchos
Place Andre Hesse Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-02
Animation en soirée dans le quartier des Boucholeurs autour de dégustations de spécialités locales dans une ambiance conviviale.
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Place Andre Hesse Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 contact@chatelaillon-plage-tourisme.fr
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English : The Bouchos aperitif
Evening entertainment in the Boucholeurs district, with tastings of local specialities in a convivial atmosphere.
L’événement L’apéro des Bouchos Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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