Découverte d’une cabane mytilicole Visite guidée Châtelaillon-Plage
Découverte d’une cabane mytilicole Visite guidée Châtelaillon-Plage jeudi 2 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Découverte d’une cabane mytilicole Visite guidée
Quartier des Boucholeurs Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 16:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Entrez dans l’univers de Maud, conchylicultrice passionnée, et découvrez les coulisses de la mytiliculture… avec dégustation à la clé !
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Quartier des Boucholeurs Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97
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English : Discover a mussel hut Guided tour
Enter the world of Maud, a passionate shellfish farmer, and take a behind-the-scenes look at mussel farming… with a tasting at the end!
L’événement Découverte d’une cabane mytilicole Visite guidée Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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