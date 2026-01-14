Championnat du monde de Joëlette 2026 Châtelaillon-Plage
Championnat du monde de Joëlette 2026 Châtelaillon-Plage samedi 16 mai 2026.
Championnat du monde de Joëlette 2026
Stade Municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
L’association SYNAPSE 17 organise cette année la 18ème édition du Championnat du Monde de Joëlette.
.
Stade Municipal Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 92 27 79 inscriptionssynapse17@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Joëlette World Championship 2025
The SYNAPSE 17 association is organizing this year’s 18th World Joëlette Championship.
L’événement Championnat du monde de Joëlette 2026 Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage