Championnat du monde de Joëlette 2026

Stade Municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’association SYNAPSE 17 organise cette année la 18ème édition du Championnat du Monde de Joëlette.

.

Stade Municipal Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 92 27 79 inscriptionssynapse17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Joëlette World Championship 2025

The SYNAPSE 17 association is organizing this year’s 18th World Joëlette Championship.

L’événement Championnat du monde de Joëlette 2026 Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage