Spectacle Oups Livraison d’Enfer Sorties de Plage Châtelaillon-Plage
Spectacle Oups Livraison d’Enfer Sorties de Plage Châtelaillon-Plage mercredi 8 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Spectacle Oups Livraison d’Enfer Sorties de Plage
Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:30:00
fin : 2026-07-08 19:20:00
Date(s) :
2026-07-08
Trois personnages hauts en couleur embarqués dans une mission de livraison banale qui vire au délire burlesque. Entre maladresses et objets incontrôlables, rien ne se passe comme prévu ce mercredi soir au théâtre de verdure de Châtelaillon-Plage !
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Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle Oups Livraison d’Enfer Sorties de Plage
Three colorful characters embark on a mundane delivery mission that turns into a burlesque extravaganza. Between clumsiness and uncontrollable objects, nothing goes according to plan this Wednesday evening at the Théâtre de Verdure in Châtelaillon-Plage!
L’événement Spectacle Oups Livraison d’Enfer Sorties de Plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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