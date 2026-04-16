Castillon-la-Bataille

Atelier musical Voyage sonore au cœur du printemps

Bio d’Ici Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:30:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Atelier musical Voyage sonore au cœur du printemps animé par Simona (musicothérapeute certifiée)

Venez passez un moment convivial, d’expression sonore et corporelle sans aucun jugement.

Accessible de 4 à 100 ans !

Le mercredi 06 mai 2026 de 15h30 à 17h.

Possibilité de goûter sur place. .

Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68 biodici@castilab.fr

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English : Atelier musical Voyage sonore au cœur du printemps

L’événement Atelier musical Voyage sonore au cœur du printemps Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Castillon-Pujols