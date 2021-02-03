Boucle des coteaux de Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille Gironde
Boucle des coteaux de Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille Gironde vendredi 1 août 2025.
Boucle des coteaux de Castillon-la-Bataille A pieds Facile
Boucle des coteaux de Castillon-la-Bataille Gare de Castillon-la-Bataille 33350 Castillon-la-Bataille Gironde Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 8200.0 Tarif :
Facile
http://www.tourisme-castillonpujols.fr/ +33 5 57 40 27 58
English : Boucle des coteaux de Castillon-la-Bataille
Deutsch : Boucle des coteaux de Castillon-la-Bataille
Italiano :
Español : Boucle des coteaux de Castillon-la-Bataille
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine