Vernissage exposition Rêveries par Les Plis Enchanteurs Castillon-la-Bataille
Vernissage exposition Rêveries par Les Plis Enchanteurs Castillon-la-Bataille jeudi 30 avril 2026.
Castillon-la-Bataille
Vernissage exposition Rêveries par Les Plis Enchanteurs
Bio d’Ici Castillon-la-Bataille Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30 21:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Venez découvrir les œuvres de l’origamiste Les Plis Enchanteurs dans son exposition Rêveries .
S’inspirant de la nature, ses compositions sont colorées et bucoliques. Elles invitent au voyage, et parfois à la réflexion sur la place de l’Humain dans son environnement premier.
Sa matière de prédilection est le papier, issu principalement de vieux magazines auxquels elle donne une seconde vie grâce aux techniques de pliage (origami), découpage et collage.
Rendez-vous pour le vernissage à Bio d’Ici le jeudi 30 avril 2026 de 18h à 21h
Des formules de dégustations 100% bio vous attendent
Formule 1 salade de riz japonaise = 6€
Formule 2 fromage frais + houmous + chips de crêpe = 5€
Et boissons à la carte.
Une artiste locale à ne pas rater alors venez la rencontrer. .
Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68 biodici@castilab.fr
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English : Vernissage exposition Rêveries par Les Plis Enchanteurs
L’événement Vernissage exposition Rêveries par Les Plis Enchanteurs Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Castillon-Pujols
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