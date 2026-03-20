Atelier naturaliste Dessine-moi un triton RDV plan d’eau d’Argentières Beaune-sur-Arzon

Atelier naturaliste Dessine-moi un triton

RDV plan d’eau d’Argentières 2 rue Antoine Martin Beaune-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Une activité nature pour petits et grands, pour apprendre à reconnaître les amphibiens avec des observations dehors, des jeux sonores et de beaux dessins. Par Solenne Muller, animatrice nature.

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RDV plan d’eau d’Argentières 2 rue Antoine Martin Beaune-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

A nature activity for young and old, to learn how to recognize amphibians through outdoor observations, sound games and beautiful drawings. By Solenne Muller, nature animator.

L’événement Atelier naturaliste Dessine-moi un triton Beaune-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay