Atelier-nature (3-5 ans) l’arbre dans tous ses états Omonville-la-Rogue La Hague mardi 28 juillet 2026.

La Hague

Atelier-nature (3-5 ans) l’arbre dans tous ses états

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 16:00:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Partez en balade pour apprendre à reconnaître les différentes espèces d’arbres de la Hague de façon ludique. .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie

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English : Atelier-nature (3-5 ans) l’arbre dans tous ses états

L’événement Atelier-nature (3-5 ans) l’arbre dans tous ses états La Hague a été mis à jour le 2026-06-02 par Attitude Manche