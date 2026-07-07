Atelier vacances aurores polaire 3/6 ans Tonneville La Hague

Informations pratiques

La Hague

Atelier vacances aurores polaire 3/6 ans

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:45:00

fin : 2026-07-28 15:45:00

Date(s) :

2026-07-28

Le mardi 28 juillet, les enfants de 3 à 6 ans sont invités à explorer la magie des aurores polaires à travers un atelier créatif inspiré des lumières dansantes du Grand Nord.

Guidés pas à pas, ils apprendront les techniques pour donner vie à ces draperies célestes et créer leur propre cartes, colorée, scintillante et personnalisée.

Chaque participant repartira avec une création unique et lumineuse, fruit de son talent et de son univers personnel.

Deux créneaux au choix

14h45 15h45

16h15 17h15

Réservation indispensable, nombre de places limité. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Atelier vacances aurores polaire 3/6 ans

L’événement Atelier vacances aurores polaire 3/6 ans La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague