Atelier nature Parking de la forêt Aignan
Atelier nature Parking de la forêt Aignan mercredi 22 avril 2026.
Aignan
Atelier nature
Parking de la forêt AIGNAN Aignan Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Une animation nature cabane en forêt et pain trappeur en famille.
Venez partager un après-midi ludique en nature avec Marc construction d’une cabane en forêt et dégustation d’un pain trappeur !
A partir de 8 ans.
Covoiturage depuis l’écocentre Pierre & Terre à Riscle à 9h30
.
Parking de la forêt AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.communication@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A nature activity forest hut and trapper bread for the whole family.
Join Marc for a fun afternoon in nature: build a forest hut and taste trapper bread!
Ages 8 and up.
Carpooling from the Pierre & Terre ecocenter in Riscle at 9:30 a.m
L’événement Atelier nature Aignan a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65