Aignan

Atelier nature

Parking de la forêt AIGNAN Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Une animation nature cabane en forêt et pain trappeur en famille.

Venez partager un après-midi ludique en nature avec Marc construction d’une cabane en forêt et dégustation d’un pain trappeur !

A partir de 8 ans.

Covoiturage depuis l’écocentre Pierre & Terre à Riscle à 9h30

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Parking de la forêt AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.communication@orange.fr

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English :

A nature activity forest hut and trapper bread for the whole family.

Join Marc for a fun afternoon in nature: build a forest hut and taste trapper bread!

Ages 8 and up.

Carpooling from the Pierre & Terre ecocenter in Riscle at 9:30 a.m

L’événement Atelier nature Aignan a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65