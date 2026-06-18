Montenach

Atelier nature Drôles de bêtes cherchent hébergement !

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-06 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Construis un hôtel à insectes original et pars à la rencontre des petites bêtes qui vivent dans le jardin. Une activité amusante pour observer la nature de près !

Pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants

35 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Build a unique insect hotel and go meet the little creatures that live in the garden. A fun activity for observing nature up close!

For children ages 6 to 11.

L’événement Atelier nature Drôles de bêtes cherchent hébergement ! Montenach a été mis à jour le 2026-06-18 par TROIS FRONTIERES TOURISME