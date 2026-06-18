Atelier nature Drôles de bêtes cherchent hébergement ! Montenach
Atelier nature Drôles de bêtes cherchent hébergement ! Montenach lundi 6 juillet 2026.
Montenach
Atelier nature Drôles de bêtes cherchent hébergement !
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
35
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Construis un hôtel à insectes original et pars à la rencontre des petites bêtes qui vivent dans le jardin. Une activité amusante pour observer la nature de près !
Pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
35 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
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English :
Build a unique insect hotel and go meet the little creatures that live in the garden. A fun activity for observing nature up close!
For children ages 6 to 11.
L’événement Atelier nature Drôles de bêtes cherchent hébergement ! Montenach a été mis à jour le 2026-06-18 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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