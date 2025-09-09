Atelier nature Sotteville-sur-Mer
Atelier nature Sotteville-sur-Mer vendredi 21 août 2026.
Sotteville-sur-Mer
Atelier nature
Bibliothèque ABC Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Les enfants à partir de 4 ans sont invités à réaliser une jolie couronne avec des fleurs des champs. Atelier animé par Elise Darteyre, animatrice nature.
De 10h à 12h à la bibliothèque.
Venez laisser parler votre créativité au fil des fleurs ! .
Bibliothèque ABC Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 00 12 bibliosotteville@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier nature
L’événement Atelier nature Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Sotteville-sur-Mer (Seine-Maritime)
- Marché traditionnel Sotteville-sur-Mer 16 juin 2026
- Fête de la musique Sotteville-sur-Mer 21 juin 2026
- Marché traditionnel Sotteville-sur-Mer 23 juin 2026
- Marché traditionnel Sotteville-sur-Mer 30 juin 2026
- Festival du Lin Douceur Marine… Modelages de bien-être Sotteville-sur-Mer 3 juillet 2026