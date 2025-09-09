Sotteville-sur-Mer

Atelier nature

Bibliothèque ABC Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Les enfants à partir de 4 ans sont invités à réaliser une jolie couronne avec des fleurs des champs. Atelier animé par Elise Darteyre, animatrice nature.

De 10h à 12h à la bibliothèque.

Venez laisser parler votre créativité au fil des fleurs ! .

Bibliothèque ABC Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 00 12 bibliosotteville@wanadoo.fr

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English : Atelier nature

L’événement Atelier nature Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre