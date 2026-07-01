Atelier naturo-pratique Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre
mercredi 15 juillet 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Atelier naturo-pratique
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Respiration, centrage & relaxation. Cours & expérimentation Apporter tapis et plaid.
18h-20h. 8 Le Terme.
20€/pers. Sur réservation.
Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier naturo-pratique
L’événement Atelier naturo-pratique Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-11 par Vallée de l’Isle en Périgord