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Atelier naturo-pratique Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

mercredi 15 juillet 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre

Atelier naturo-pratique Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Eko-Lieu La Boussole
Adresse
8 Le Terme
Ville
24190 Saint-Germain-du-Salembre
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier naturo-pratique

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Respiration, centrage & relaxation. Cours & expérimentation Apporter tapis et plaid.

18h-20h. 8 Le Terme.
20€/pers. Sur réservation.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13   .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Atelier naturo-pratique

L’événement Atelier naturo-pratique Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-11 par Vallée de l’Isle en Périgord

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