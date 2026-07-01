Atelier naturo-pratique Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier naturo-pratique

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Respiration, centrage & relaxation. Cours & expérimentation Apporter tapis et plaid.

18h-20h. 8 Le Terme.

20€/pers. Sur réservation.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier naturo-pratique

L’événement Atelier naturo-pratique Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-11 par Vallée de l’Isle en Périgord