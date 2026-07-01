Soirée culturelle Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre
jeudi 16 juillet 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Soirée culturelle
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Le symbolisme des fleurs Exposé floral, suivi d’un pique-nique pour ceux qui le souhaitent (chacun ramène son repas).
Participation libre et consciente.
Sur réservation.
19h30, 8 Le Terme.
Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée culturelle
L’événement Soirée culturelle Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-11 par Vallée de l’Isle en Périgord