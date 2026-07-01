Soirée culturelle Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Soirée culturelle

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le symbolisme des fleurs Exposé floral, suivi d’un pique-nique pour ceux qui le souhaitent (chacun ramène son repas).

Participation libre et consciente.

Sur réservation.

19h30, 8 Le Terme.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée culturelle

L’événement Soirée culturelle Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-11 par Vallée de l’Isle en Périgord