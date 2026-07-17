Atelier Noctatype, Centre de loisirs de Lieuvillers, Lieuvillers

Informations pratiques

Atelier Noctatype Mardi 21 juillet, 09h30, 14h00 Centre de loisirs de Lieuvillers Oise

Apolline Grivelet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T16:00:00+02:00

Atelier de cyanotype sur le théme de la nuit

Avec deux groupes d’enfants du centre de loisir

Centre de loisirs de Lieuvillers Lieuvillers Lieuvillers 60130 Oise Hauts-de-France

Arts plastiques

Image Apolline Grivelet