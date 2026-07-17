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AGENDA · Lieuvillers

Atelier Noctatype, Centre de loisirs de Lieuvillers, Lieuvillers

mardi 21 juillet 2026 · Centre de loisirs de Lieuvillers · Lieuvillers

Atelier Noctatype, Centre de loisirs de Lieuvillers, Lieuvillers

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Centre de loisirs de Lieuvillers
Adresse
Lieuvillers
Ville
60130 Lieuvillers
Département
Oise
Tarif
Apolline Grivelet

Atelier Noctatype Mardi 21 juillet, 09h30, 14h00 Centre de loisirs de Lieuvillers Oise

Apolline Grivelet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T16:00:00+02:00

Atelier de cyanotype sur le théme de la nuit
Avec deux groupes d’enfants du centre de loisir

Centre de loisirs de Lieuvillers Lieuvillers Lieuvillers 60130 Oise Hauts-de-France
Arts plastiques

Image Apolline Grivelet