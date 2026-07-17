AGENDA · Lieuvillers
Atelier Noctatype, Centre de loisirs de Lieuvillers, Lieuvillers
mardi 21 juillet 2026 · Centre de loisirs de Lieuvillers · Lieuvillers
Informations pratiques
Atelier Noctatype Mardi 21 juillet, 09h30, 14h00 Centre de loisirs de Lieuvillers Oise
Apolline Grivelet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T16:00:00+02:00
Atelier de cyanotype sur le théme de la nuit
Avec deux groupes d’enfants du centre de loisir
Centre de loisirs de Lieuvillers Lieuvillers Lieuvillers 60130 Oise Hauts-de-France
Arts plastiques
Image Apolline Grivelet