Atelier nomade Carnet de mer Rue Maréchal Juin Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Atelier nomade Carnet de mer

Rue Maréchal Juin Parking de l’Amirauté Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Avec le printemps, Séverine de l’ecritoi vous propose de sortir vos carnets pour leur faire prendre un grand bol d’air pur.

Au programme des trois heures de l’atelier:

– Des balades (rythme cool on ne court pas de marathon),

– Des croquis (on n’est pas Picasso non plus),

– Des propositions d’écriture (guidé, même pas besoin de trouver la grande d’inspiration).

Objectif faire naître ou renaître le grand voyageur qui est en vous. Chacun devient explorateur des mots et des formes, crayon en main, regard au large.

Une expérience à vivre au fil de la brise et des pas, à Pléneuf-Val-André pour inventer son carnet illustré, léger comme un souvenir salé.

Accessible à toutes et tous. Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone. .

Rue Maréchal Juin Parking de l’Amirauté Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 15 05 81

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English :

L’événement Atelier nomade Carnet de mer Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-15 par Pléneuf-Val-André Tourisme