Atelier nomade Carnet de mer Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Atelier nomade Carnet de mer

Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-03 17:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Cet été, Séverine de l’écritoi vous propose de sortir vos carnets pour leur faire prendre un grand bol d’air pur.

Au programme des trois heures de l’atelier

– Des balades (rythme cool et sur 3km environ on ne court pas de marathon),

– Des croquis d’observation (on n’est pas Picasso non plus),

– Des propositions d’écriture (guidé, même pas besoin de trouver la grande inspiration).

Objectif faire naître ou renaître le grand voyageur qui est en vous. Chacun devient explorateur des mots et des formes, crayon en main, regard au large.

Une expérience à vivre au fil de la brise et des pas, à Pléneuf-Val-André pour inventer son carnet illustré, léger comme un souvenir salé.

À partir de 10 ans. Renseignements et inscriptions par mail ou par téléphone. .

Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 15 05 81

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English :

L’événement Atelier nomade Carnet de mer Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-24 par Pléneuf-Val-André Tourisme