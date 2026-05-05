Balade historique Pléneuf la tête en l’air Place de Nantois Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Balade historique Pléneuf la tête en l’air

Place de Nantois Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 11:00:00

fin : 2026-07-01 12:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Levez les yeux pour découvrir les détails de l’architecture. Après cette balade, vous verrez Pléneuf différemment.

Durée 1H30 environ. Départ à 11h00, rendez-vous sur le parvis de l’église de Pléneuf. Inscription obligatoire à l’office de tourisme ou sur notre billetterie en ligne. .

Place de Nantois Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Balade historique Pléneuf la tête en l’air Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-05 par Pléneuf-Val-André Tourisme