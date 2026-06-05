Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Film Histoire parallèles Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Histoire parallèles Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André samedi 13 juin 2026.

Lieu : Cinéma La Rotonde

Adresse : 1 Rue Winston Churchill

Ville : 22370 Pléneuf-Val-André

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Pléneuf-Val-André

Film Histoire parallèles

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Drame.

En quête d’inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d’en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l’aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu’à ce que la fiction qu’elle avait imaginée dépasse leur réalité à tous.

Durée 2h19.   .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Film Histoire parallèles Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-01 par Pléneuf-Val-André Tourisme

À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)