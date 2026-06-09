Film L’Abandon Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Film L’Abandon

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Drame.

Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2026.

Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu de gens connaissent réellement son histoire. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, est assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses onze derniers jours, et l’engrenage qui a conduit à sa mort tragique.

Durée 1h40. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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L’événement Film L’Abandon Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-01 par Pléneuf-Val-André Tourisme