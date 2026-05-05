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Balade historique L’histoire de la Grande Pêche à Dahouët Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André

Balade historique L’histoire de la Grande Pêche à Dahouët Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Quai des Terre-Neuvas

Adresse : Port de Dahouët

Ville : 22370 Pléneuf-Val-André

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Pléneuf-Val-André

Balade historique L’histoire de la Grande Pêche à Dahouët

Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 11:00:00
fin : 2026-06-11 12:15:00

Date(s) :
2026-06-11

Découvrez l’histoire des Terre-Neuvas ces pêcheurs de morue qui allaient jusqu’au large du Canada en partance du port de Dahouët, le petit port de caractère avec ses maisons d’armateurs.   .

Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06 

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English :

L’événement Balade historique L’histoire de la Grande Pêche à Dahouët Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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