Atelier nomade Carnet de mer Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André
Atelier nomade Carnet de mer Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André mardi 28 juillet 2026.
Pléneuf-Val-André
Atelier nomade Carnet de mer
Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Cet été, Séverine de l’ecritoi vous propose de sortir vos carnets pour leur faire prendre un grand bol d’air pur.
Au programme des trois heures de l’atelier:
– Des balades (rythme cool on ne court pas de marathon),
– Des croquis (on n’est pas Picasso non plus),
– Des propositions d’écriture (guidé, même pas besoin de trouver la grande d’inspiration).
Objectif faire naître ou renaître le grand voyageur qui est en vous. Chacun devient explorateur des mots et des formes, crayon en main, regard au large.
Une expérience à vivre au fil de la brise et des pas, à Pléneuf-Val-André pour inventer son carnet illustré, léger comme un souvenir salé.
Accessible à toutes et tous. Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone. .
Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 15 05 81
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English :
L’événement Atelier nomade Carnet de mer Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-19 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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