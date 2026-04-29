Film Le Diable s’habille en Prada 2 Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Film Le Diable s’habille en Prada 2

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Comédie, Drame.

Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.

Durée 1h59. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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L’événement Film Le Diable s’habille en Prada 2 Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme