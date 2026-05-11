Balade commentée À travers les paysages de Piégu Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André
Balade commentée À travers les paysages de Piégu Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André mardi 28 juillet 2026.
Pléneuf-Val-André
Balade commentée À travers les paysages de Piégu
Rue Winston Churchill Profitez d’un petit bout du sentier des Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Profitez d’un petit bout du sentier des douaniers reliant la station balnéaire du Val-André à la plage des Vallées. Une balade nature commentée entre Terre et Mer où vous pourrez découvrir ou (re)découvrir, faune, flore, roches et paysages typique de notre territoire.
Durée 2h30. Départ à 10:00, rendez-vous à l’Office de Tourisme. Inscription obligatoire. .
Rue Winston Churchill Profitez d’un petit bout du sentier des Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade commentée À travers les paysages de Piégu Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)
- Exposition de L’Art en Liberté Salle des Régates Pléneuf-Val-André 11 mai 2026
- Don du sang Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André 11 mai 2026
- Ciné Club Jeremiah Johnson (VO) Cinéma du Val André Pléneuf-Val-André 12 mai 2026
- Jeux de société Le Petit France Pléneuf-Val-André 13 mai 2026
- Film Pour le meilleur Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André 13 mai 2026