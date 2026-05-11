Balade commentée À travers les paysages de Piégu Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Balade commentée À travers les paysages de Piégu

Rue Winston Churchill Profitez d’un petit bout du sentier des Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Profitez d’un petit bout du sentier des douaniers reliant la station balnéaire du Val-André à la plage des Vallées. Une balade nature commentée entre Terre et Mer où vous pourrez découvrir ou (re)découvrir, faune, flore, roches et paysages typique de notre territoire.

Durée 2h30. Départ à 10:00, rendez-vous à l’Office de Tourisme. Inscription obligatoire. .

Rue Winston Churchill Profitez d’un petit bout du sentier des Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Balade commentée À travers les paysages de Piégu Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor