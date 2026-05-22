Jazz à l’Amirauté Nicolle & Dimes Rue du Parc Pléneuf-Val-André
Jazz à l’Amirauté Nicolle & Dimes Rue du Parc Pléneuf-Val-André mardi 28 juillet 2026.
Pléneuf-Val-André
Jazz à l’Amirauté Nicolle & Dimes
Rue du Parc Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
La chanteuse américaine Nicolle Rochelle, qui interpréta Joséphine Baker dans la comédie musicale de Jérôme Savary, met à l’honneur une artiste pionnière du Rhythm’n’blues Sugar Pie Desanto ou encore Tina Turner, artiste majeure de la Soul et du Rock US, dont elle a choisi d’incarner au plus près la voix et les arrangements du répertoire des années 60-70.
Nicolle va vous faire résolument sauter de votre chaise au son d’un Rhythm’n’blues sixties, énergique et communicatif. .
Rue du Parc Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 98 31 16
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L’événement Jazz à l’Amirauté Nicolle & Dimes Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-20 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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