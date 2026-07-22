Initiation à la danse classique danse moderne Complexe sportif de Pont-Gagnoux Pléneuf-Val-André
lundi 27 juillet 2026 · Complexe sportif de Pont-Gagnoux · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Initiation à la danse classique danse moderne
Complexe sportif de Pont-Gagnoux 36 Rue Docteurs Roux Calmette, Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:30:00
fin : 2026-07-27 12:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Stage d’initiation à la danse classique et à la danse moderne pour les enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 11 ans.
Début du stage 27 juillet
Fin du stage 31 juillet
Enfant 4 à 6 ans 9h30 10h30
Enfant 7 à 11 ans 10h30 12h30
Inscription obligatoire .
Complexe sportif de Pont-Gagnoux 36 Rue Docteurs Roux Calmette, Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 07 95 44
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English :
L’événement Initiation à la danse classique danse moderne Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-17 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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