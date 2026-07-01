Nocturnes du mercredi Pléneuf-Val-André
mercredi 22 juillet 2026 · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Nocturnes du mercredi
Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 23:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Les rues du Val-André s’animent de 18h à 23h30 à travers des concerts gratuits proposés en terrasse ou dans la rue par la Ville de Pléneuf-Val-André et les commerçants.
En déambulation dans les rues
18h Bola de Amigos. Fanfare sud-américaine festive, énergique et ensoleillée.
Place Charles de Gaulle, retrouvez ce mercredi
Suite de la programmation à venir…
À Dahouët ou sur la Promenade de la Digue, découvrez d’autres groupes
– Duo Frank Cotty (variété) au bar du Casino.
– Fred Rakkoto (duo pop-rock) à La Vagabonde.
– La Mouette pas Muette (pop folk) à la Voile à Dahouët.
Les rues sont piétonnisées dès 15h. Profitez des navettes gratuites du Val-André à La Princelle jusqu’à 23h. .
Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Nocturnes du mercredi Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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