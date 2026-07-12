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AGENDA · Pléneuf-Val-André

Tournoi d’été Tennis de table Rue des Docteurs Roux et Calmette Pléneuf-Val-André

mercredi 22 juillet 2026 · Rue des Docteurs Roux et Calmette · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue des Docteurs Roux et Calmette
Adresse
Complexe Sportif du Pont Gagnoux
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Tournoi d’été Tennis de table

Rue des Docteurs Roux et Calmette Complexe Sportif du Pont Gagnoux Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 00:00:00

Date(s) :
2026-07-22

30e édition des tournois d’été de tennis de table Erquy-Pléneuf.

Un tableau est réservé aux licenciés FFTT et un autre est réservé aux loisirs sur 30 tables.
Formule originale Pas de joueur éliminé, vous êtes assuré de jouer toute la soirée !
Des lots tirés au sort en fin de tournoi.

Inscription en ligne dès le jeudi précédent le tournoi.
Début du tournoi à 20h00 précise !   .

Rue des Docteurs Roux et Calmette Complexe Sportif du Pont Gagnoux Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 18 57 60 

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English :

L’événement Tournoi d’été Tennis de table Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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