Tournoi d’été Tennis de table Rue des Docteurs Roux et Calmette Pléneuf-Val-André
mercredi 22 juillet 2026 · Rue des Docteurs Roux et Calmette · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Tournoi d’été Tennis de table
Rue des Docteurs Roux et Calmette Complexe Sportif du Pont Gagnoux Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 00:00:00
Date(s) :
2026-07-22
30e édition des tournois d’été de tennis de table Erquy-Pléneuf.
Un tableau est réservé aux licenciés FFTT et un autre est réservé aux loisirs sur 30 tables.
Formule originale Pas de joueur éliminé, vous êtes assuré de jouer toute la soirée !
Des lots tirés au sort en fin de tournoi.
Inscription en ligne dès le jeudi précédent le tournoi.
Début du tournoi à 20h00 précise ! .
Rue des Docteurs Roux et Calmette Complexe Sportif du Pont Gagnoux Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 18 57 60
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English :
L’événement Tournoi d’été Tennis de table Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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