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AGENDA · Pléneuf-Val-André

Film Disclosure Day Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

dimanche 12 juillet 2026 · Cinéma La Rotonde · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma La Rotonde
Adresse
1 Rue Winston Churchill
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Film Disclosure Day

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:00:00
fin : 2026-07-12 23:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Science Fiction, Thriller.

Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.

Durée 2h25.   .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06 

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English :

L’événement Film Disclosure Day Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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