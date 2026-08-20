ATELIER NUMÉRIQUE 1/6, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe
jeudi 10 septembre 2026 · Maison de quartier du Courghain · Grande-Synthe
Informations pratiques
ATELIER NUMÉRIQUE 1/6 Jeudi 10 septembre, 10h00 Maison de quartier du Courghain Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:30:00+02:00
Maison de quartier du COURGHAIN
Niveau supérieur :
Tu sais déjà te débrouiller avec internet, les mails, le traitement de texte ou les réseaux sociaux ? Cet atelier est fait pour aller plus loin ! On parlera de stockage, réservation de voyages, bons plans en ligne, création de design, tri et sauvegarde des photos, et on découvrira plein dastuces utiles pour gagner du temps et mieux sorganiser au quotidien.
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Maison de quartier du COURGHAIN Niveau supérieur : Tu sais déjà te débrouiller avec internet, les mails, le traitement de texte ou les réseaux sociaux ? Cet atelier est fait pour aller plus loin !…
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