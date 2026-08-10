Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir Mairie, Place Charles de Gaulle Épinac

Informations pratiques

Épinac

Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir

Mairie, Place Charles de Gaulle Espace France services Épinac Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 14:30:00

fin : 2026-10-27 16:30:00

Date(s) :

2026-10-27

Lors de cet atelier, découvrez les réflexes essentiels pour reconnaître les tentatives d’escroquerie et protéger vos données personnelles. .

Mairie, Place Charles de Gaulle Espace France services Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74

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English : Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir

L’événement Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir Épinac a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)