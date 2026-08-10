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Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir Mairie, Place Charles de Gaulle Épinac

mardi 27 octobre 2026 · Mairie, Place Charles de Gaulle · Épinac

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Mairie, Place Charles de Gaulle
Adresse
Espace France services
Ville
71360 Épinac
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Épinac

Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir

Mairie, Place Charles de Gaulle Espace France services Épinac Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:30:00
fin : 2026-10-27 16:30:00

Date(s) :
2026-10-27

Lors de cet atelier, découvrez les réflexes essentiels pour reconnaître les tentatives d’escroquerie et protéger vos données personnelles.   .

Mairie, Place Charles de Gaulle Espace France services Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74 

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English : Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir

L’événement Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir Épinac a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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