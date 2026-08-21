Atelier numérique : communiquer sur les réseaux sociaux, Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS), Saint-Astier
lundi 16 novembre 2026 · Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS) · Saint-Astier
Informations pratiques
Atelier numérique : communiquer sur les réseaux sociaux Lundi 16 novembre, 09h30 Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS) Dordogne
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-16T09:30:00+01:00 – 2026-11-16T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-16T09:30:00+01:00 – 2026-11-16T16:00:00+01:00
#3 Communiquer sur les réseaux sociaux à Saint Astier (Dordogne)
OBJECTIF de l’atelier : Publier efficacement sur les réseaux sociaux, afin de visibiliser son entreprise
MODULE 1 : Les bases d’une diffusion efficace
Objectif : Comprendre ce qui fait la différence entre un post efficace et un post qui ne marche pas.
MODULE 2 : Planifier et automatiser sa communication
Objectif : Tester un outil de planification pour automatiser ses publications.
MODULE 3 : Construire un calendrier éditorial efficace
Objectif : Organiser ses contenus pour optimiser son temps et créer une vraie stratégie.
MODULE 4 : Recycler et décliner ses contenus
Objectif : Apprendre à décliner un contenu en plusieurs formats adaptés aux réseaux.
MODULE 5 : Analyser ses statistiques puis booster sa visibilité et son engagement
Objectif : Expérimenter la logique d’interactions pour booster la portée des posts.
Lieu : Salle de réunion au pôle administratif de la CCIVS : 43, rue Victor Hugo à Saint-Astier
Contact :
Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37
mail :economie@pays-isle-perigord.com
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Publier efficacement sur les réseaux sociaux pour augmenter sa visibilité, sa notoriété et gérer sa réputation.
Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon
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