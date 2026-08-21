Atelier numérique : communiquer sur les réseaux sociaux, Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS), Saint-Astier

Informations pratiques

Atelier numérique : communiquer sur les réseaux sociaux Lundi 16 novembre, 09h30 Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS) Dordogne

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-16T09:30:00+01:00 – 2026-11-16T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-16T09:30:00+01:00 – 2026-11-16T16:00:00+01:00

#3 Communiquer sur les réseaux sociaux à Saint Astier (Dordogne)

OBJECTIF de l’atelier : Publier efficacement sur les réseaux sociaux, afin de visibiliser son entreprise

MODULE 1 : Les bases d’une diffusion efficace

Objectif : Comprendre ce qui fait la différence entre un post efficace et un post qui ne marche pas.

MODULE 2 : Planifier et automatiser sa communication

Objectif : Tester un outil de planification pour automatiser ses publications.

MODULE 3 : Construire un calendrier éditorial efficace

Objectif : Organiser ses contenus pour optimiser son temps et créer une vraie stratégie.

MODULE 4 : Recycler et décliner ses contenus

Objectif : Apprendre à décliner un contenu en plusieurs formats adaptés aux réseaux.

MODULE 5 : Analyser ses statistiques puis booster sa visibilité et son engagement

Objectif : Expérimenter la logique d’interactions pour booster la portée des posts.

Lieu : Salle de réunion au pôle administratif de la CCIVS : 43, rue Victor Hugo à Saint-Astier

Contact :

Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37

mail :economie@pays-isle-perigord.com

Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS) 43, rue Victor Hugo à Saint-Astier Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/22RHjspcCAqthJT3A »}] [{« link »: « mailto:economie@pays-isle-perigord.com »}]

Publier efficacement sur les réseaux sociaux pour augmenter sa visibilité, sa notoriété et gérer sa réputation.

Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon