Saint-Astier

Concentration de motos

Place du Général de Gaulle Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Concentration de motos.

Équipements, clubs moto, artistes.

Restauration et buvette sur place.

9h-19h, centre-ville. Entrée libre.

Lo Moto Astérian 06 83 50 20 97

Concentration de motos.

Équipements, clubs moto, artistes.

Restauration et buvette sur place.

9h-19h, centre-ville. Entrée libre.

Lo Moto Astérian 06 83 50 20 97 .

Place du Général de Gaulle Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 50 20 97

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English : Concentration de motos

Concentration of motorcycles.

Equipment, motorcycle clubs, artists.

Food and refreshments on site.

9am-7pm, downtown. Free admission.

Lo Moto Astérian 06 83 50 20 97

L’événement Concentration de motos Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord