Concentration de motos Saint-Astier
Concentration de motos Saint-Astier samedi 22 août 2026.
Saint-Astier
Concentration de motos
Place du Général de Gaulle Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Concentration de motos.
Équipements, clubs moto, artistes.
Restauration et buvette sur place.
9h-19h, centre-ville. Entrée libre.
Lo Moto Astérian 06 83 50 20 97
Concentration de motos.
Équipements, clubs moto, artistes.
Restauration et buvette sur place.
9h-19h, centre-ville. Entrée libre.
Lo Moto Astérian 06 83 50 20 97 .
Place du Général de Gaulle Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 50 20 97
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English : Concentration de motos
Concentration of motorcycles.
Equipment, motorcycle clubs, artists.
Food and refreshments on site.
9am-7pm, downtown. Free admission.
Lo Moto Astérian 06 83 50 20 97
L’événement Concentration de motos Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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