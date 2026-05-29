Visite des carrières de chaux Saint-Astier
Visite des carrières de chaux Saint-Astier mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Astier
Visite des carrières de chaux
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 08:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Visite des carrières de chaux une expérience unique !
Parcours dans les galeries souterraines et découverte du procédé de fabrication de la chaux (à partir de 6 ans).
8h30 10h30. Sur réservation. 5 €/ad. 3 €/enf. Gratuit 10 ans.
Office de Tourisme 05 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr
Visite des carrières de chaux une expérience unique !
Parcours dans les galeries souterraines et découverte du procédé de fabrication de la chaux (à partir de 6 ans).
8h30 10h30. Sur réservation. 5 €/ad. 3 €/enf. Gratuit 10 ans.
Office de Tourisme 05 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr
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English : Visite des carrières de chaux
Visit the lime quarries: a unique experience!
Take a tour of the underground galleries and discover the lime-making process (ages 6 and up).
8:30 am 10:30 am. Reservations required. 5 ?/ad. 3 ?/child Free for children under 10.
Tourist Office 05 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr
L’événement Visite des carrières de chaux Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-29 par Vallée de l’Isle en Périgord
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