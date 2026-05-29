Saint-Astier

Visite des carrières de chaux

Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 08:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Visite des carrières de chaux une expérience unique !

Parcours dans les galeries souterraines et découverte du procédé de fabrication de la chaux (à partir de 6 ans).

8h30 10h30. Sur réservation. 5 €/ad. 3 €/enf. Gratuit 10 ans.

Office de Tourisme 05 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr

Visite des carrières de chaux une expérience unique !

Parcours dans les galeries souterraines et découverte du procédé de fabrication de la chaux (à partir de 6 ans).

8h30 10h30. Sur réservation. 5 €/ad. 3 €/enf. Gratuit 10 ans.

Office de Tourisme 05 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite des carrières de chaux

Visit the lime quarries: a unique experience!

Take a tour of the underground galleries and discover the lime-making process (ages 6 and up).

8:30 am 10:30 am. Reservations required. 5 ?/ad. 3 ?/child Free for children under 10.

Tourist Office 05 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr

L’événement Visite des carrières de chaux Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-29 par Vallée de l’Isle en Périgord