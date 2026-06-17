Visite sensorielle de Saint-Astier Saint-Astier
Visite sensorielle de Saint-Astier Saint-Astier mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Astier
Visite sensorielle de Saint-Astier
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Découvrez Saint-Astier de façon sensorielle et ludique !
Parcourez la ville lors d’une visite guidée originale qui mettra vos sens à l’épreuve à travers différentes expériences.
10h30, RDV Office de Tourisme.
Places limitées, sur inscription. Gratuit.
Office de Tourisme 05 53 54 13 85
Découvrez Saint-Astier de façon sensorielle et ludique !
Parcourez la ville lors d’une visite guidée originale qui mettra vos sens à l’épreuve à travers différentes expériences.
10h30, RDV Office de Tourisme.
Places limitées, sur inscription. Gratuit.
Office de Tourisme 05 53 54 13 85 .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr
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English : Visite sensorielle de Saint-Astier
Discover Saint-Astier through a fun, sensory experience!
Explore the town on a unique guided tour that will put your senses to the test through a variety of experiences.
10:30 a.m., meet at the Tourist Office.
Limited spaces; registration required. Free.
Tourist Office 05 53 54 13 85
L’événement Visite sensorielle de Saint-Astier Saint-Astier a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
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