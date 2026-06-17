Saint-Astier

Visite sensorielle de Saint-Astier

Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Découvrez Saint-Astier de façon sensorielle et ludique !

Parcourez la ville lors d’une visite guidée originale qui mettra vos sens à l’épreuve à travers différentes expériences.

10h30, RDV Office de Tourisme.

Places limitées, sur inscription. Gratuit.

Office de Tourisme 05 53 54 13 85

Découvrez Saint-Astier de façon sensorielle et ludique !

Parcourez la ville lors d’une visite guidée originale qui mettra vos sens à l’épreuve à travers différentes expériences.

10h30, RDV Office de Tourisme.

Places limitées, sur inscription. Gratuit.

Office de Tourisme 05 53 54 13 85 .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr

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English : Visite sensorielle de Saint-Astier

Discover Saint-Astier through a fun, sensory experience!

Explore the town on a unique guided tour that will put your senses to the test through a variety of experiences.

10:30 a.m., meet at the Tourist Office.

Limited spaces; registration required. Free.

Tourist Office 05 53 54 13 85

L’événement Visite sensorielle de Saint-Astier Saint-Astier a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord