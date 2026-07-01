Informations pratiques

Saint-Astier

Soirées Grillad’aux Bertins

DOMAINE LES BERTINS Saint-Astier Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Soirées grillades aux Bertins

Soirées grillades aux Bertins

Réservation indispensable .

DOMAINE LES BERTINS Saint-Astier 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 76 26

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English : Soirées Grillad’aux Bertins

Barbecue Nights at the Bertins’

L’événement Soirées Grillad’aux Bertins Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Duras CDT47