AGENDA · Saint-Astier
Soirées Grillad’aux Bertins Saint-Astier
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Soirées Grillad’aux Bertins
DOMAINE LES BERTINS Saint-Astier Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
Soirées grillades aux Bertins
Soirées grillades aux Bertins
Réservation indispensable .
DOMAINE LES BERTINS Saint-Astier 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 76 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirées Grillad’aux Bertins
Barbecue Nights at the Bertins’
L’événement Soirées Grillad’aux Bertins Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Duras CDT47
À voir aussi à Saint-Astier (Lot-et-Garonne)
- Soirées Apéro-Tapas aux Bertins Saint-Astier 20 juillet 2026
- Visite de Saint-Astier petite ville au grand clocher ! Saint-Astier 21 juillet 2026
- Marché gourmand et musical Petit Pré Saint-Astier 21 juillet 2026
- Visite des carrières de chaux Saint-Astier 22 juillet 2026
- Marché de Saint-Astier Saint-Astier 23 juillet 2026