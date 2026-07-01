UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Astier

Soirées Grillad’aux Bertins Saint-Astier

mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Astier

Soirées Grillad’aux Bertins Saint-Astier

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
DOMAINE LES BERTINS
Ville
47120 Saint-Astier
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Saint-Astier

Soirées Grillad’aux Bertins

DOMAINE LES BERTINS Saint-Astier Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12

Soirées grillades aux Bertins
Soirées grillades aux Bertins
Réservation indispensable   .

DOMAINE LES BERTINS Saint-Astier 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 76 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirées Grillad’aux Bertins

Barbecue Nights at the Bertins’

L’événement Soirées Grillad’aux Bertins Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Duras CDT47

À voir aussi à Saint-Astier (Lot-et-Garonne)