Informations pratiques

Saint-Astier

Le Circuit Inédit

Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Venez découvrir une chartreuse de 1720 entièrement rénovée, une impressionnante maquette géante dédiée au transport ferroviaire et un atelier de fabrication de savoureuses barres énergétiques biologiques.

14h-18h. Réservation indispensable. Gratuit.

Office de Tourisme 05 53 54 13 85

Une chartreuse de 1720 entièrement rénovée qui a su conserver son charme désuet et romantique. Cette demeure est aussi une confortable maison d’hôtes.

Une impressionnante maquette géante dédiée au transport ferroviaire. Ce travail de titan a débuté il y a des années et est en voie de finalisation.

Un atelier de fabrication de savoureuses barres énergétiques biologiques pour sportifs et gourmets Dégustation

14h-18h. Places limitées, réservation indispensable. Gratuit.

Office de Tourisme 05 53 54 13 85 .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr

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English : Le Circuit Inédit

Come discover a fully renovated Chartreuse monastery dating from 1720, an impressive giant model dedicated toto rail transportation, and a workshop where delicious organic energy bars are made.

2:00 p.m.–6:00 p.m. Reservations required. Free.

Tourist Office 05 53 54 13 85

L’événement Le Circuit Inédit Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-08 par Vallée de l’Isle en Périgord