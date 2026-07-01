Le Circuit Inédit Saint-Astier
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Le Circuit Inédit
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Venez découvrir une chartreuse de 1720 entièrement rénovée, une impressionnante maquette géante dédiée au transport ferroviaire et un atelier de fabrication de savoureuses barres énergétiques biologiques.
14h-18h. Réservation indispensable. Gratuit.
Office de Tourisme 05 53 54 13 85
Une chartreuse de 1720 entièrement rénovée qui a su conserver son charme désuet et romantique. Cette demeure est aussi une confortable maison d’hôtes.
Une impressionnante maquette géante dédiée au transport ferroviaire. Ce travail de titan a débuté il y a des années et est en voie de finalisation.
Un atelier de fabrication de savoureuses barres énergétiques biologiques pour sportifs et gourmets Dégustation
14h-18h. Places limitées, réservation indispensable. Gratuit.
Office de Tourisme 05 53 54 13 85 .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr
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English : Le Circuit Inédit
Come discover a fully renovated Chartreuse monastery dating from 1720, an impressive giant model dedicated toto rail transportation, and a workshop where delicious organic energy bars are made.
2:00 p.m.–6:00 p.m. Reservations required. Free.
Tourist Office 05 53 54 13 85
L’événement Le Circuit Inédit Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-08 par Vallée de l’Isle en Périgord
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