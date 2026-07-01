Informations pratiques

Saint-Astier

Circuit-découverte des gendarmes COMPLET

Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Découverte d’un lieu top secret le Centre d’Entraînement des Forces de Gendarmerie. Présentation vidéo de la Gendarmerie, ses missions, son organisation, présentation des actions et des publics accueillis au CNEFG… Visite des installations

Découverte d’un lieu top secret le Centre d’Entraînement des Forces de Gendarmerie présentation vidéo de la Gendarmerie, ses missions, son organisation, présentation des actions et des publics accueillis au CNEFG…

Visite des installations exposition rétrospective, centre urbain factice, village d’entrainement, pistes d’audace, tour d’escalade…

Attention, il faudra montrer patte blanche !

14h-18h. Places limitées, réservation indispensable. Gratuit.

Office de Tourisme 05 53 54 13 85 .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr

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English : Circuit-découverte des gendarmes COMPLET

Discover a top-secret location: the Centre d?Entraînement des Forces de Gendarmerie. Video presentation of the Gendarmerie, its missions, its organization, presentation of the actions and audiences welcomed at the CNEFG? Tour of the facilities

L’événement Circuit-découverte des gendarmes COMPLET Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-08 par Vallée de l’Isle en Périgord