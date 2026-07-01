Circuit-découverte des gendarmes COMPLET Saint-Astier
jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Circuit-découverte des gendarmes COMPLET
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Découverte d’un lieu top secret le Centre d’Entraînement des Forces de Gendarmerie. Présentation vidéo de la Gendarmerie, ses missions, son organisation, présentation des actions et des publics accueillis au CNEFG… Visite des installations
Découverte d’un lieu top secret le Centre d’Entraînement des Forces de Gendarmerie présentation vidéo de la Gendarmerie, ses missions, son organisation, présentation des actions et des publics accueillis au CNEFG…
Visite des installations exposition rétrospective, centre urbain factice, village d’entrainement, pistes d’audace, tour d’escalade…
Attention, il faudra montrer patte blanche !
14h-18h. Places limitées, réservation indispensable. Gratuit.
Office de Tourisme 05 53 54 13 85 .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit-découverte des gendarmes COMPLET
Discover a top-secret location: the Centre d?Entraînement des Forces de Gendarmerie. Video presentation of the Gendarmerie, its missions, its organization, presentation of the actions and audiences welcomed at the CNEFG? Tour of the facilities
L’événement Circuit-découverte des gendarmes COMPLET Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-08 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Saint-Astier (Dordogne)
- Visite des carrières de chaux Saint-Astier 15 juillet 2026
- Marché de Saint-Astier Saint-Astier 16 juillet 2026
- Visite de Saint-Astier petite ville au grand clocher ! Saint-Astier 17 juillet 2026
- Les marchés du dimanche matin Saint-Astier 19 juillet 2026
- Visite de Saint-Astier petite ville au grand clocher ! Saint-Astier 21 juillet 2026