Visite de Saint-Astier petite ville au grand clocher ! Saint-Astier
Visite de Saint-Astier petite ville au grand clocher ! Saint-Astier mardi 21 juillet 2026.
Saint-Astier
Visite de Saint-Astier petite ville au grand clocher !
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Saint–Astier petite ville au grand clocher parcours commenté, découverte de l’église et ascension du clocher.
10h30, RDV Office de Tourisme.
Places limitées, sur inscription (à partir de juin). Gratuit.
Office de Tourisme intercommunal, Bureau d’Accueil de St Astier 05 53 54 13 85
Saint–Astier petite ville au grand clocher parcours commenté, découverte de l’église et ascension du clocher.
10h30, RDV Office de Tourisme.
Places limitées, sur inscription (à partir de juin). Gratuit.
Office de Tourisme intercommunal, Bureau d’Accueil de St Astier 05 53 54 13 85 .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr
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English : Visite de Saint-Astier petite ville au grand clocher !
Saint-Astier: a small town with a big steeple : guided tour of the church and climb to the top of the steeple.
10:30 am, RDV Tourist Office.
Places limited, registration required (from June). Free admission.
Office de Tourisme intercommunal, Bureau d?Accueil de St Astier 05 53 54 13 85
L’événement Visite de Saint-Astier petite ville au grand clocher ! Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-15 par Vallée de l’Isle en Périgord
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