Concours de pétanque Gimel Saint-Astier

Saint-Astier

Concours de pétanque

Gimel Boulodrome Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concours de pétanque en doublette avec de nombreux lots à remporter.

Buvette et restauration sur place. 12 € équipe.

À partir de 19h, Boulodrome Gimel.

Sur inscription. 12 € équipe.

Limens JSA 06 29 53 60 27

Concours de pétanque en doublette avec de nombreux lots à remporter.

Buvette et restauration sur place. 12 € équipe.

À partir de 19h, Boulodrome Gimel.

Sur inscription. 12 € équipe.

Limens JSA 06 29 53 60 27 .

Gimel Boulodrome Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 53 60 27

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English : Concours de pétanque

Departmental petanque championship at 2:30 p.m. at the Gimel boulodrome

Club bouliste Astérien 06 85 21 09 30

L’événement Concours de pétanque Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord