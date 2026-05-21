Concours de pétanque Gimel Saint-Astier
Concours de pétanque Gimel Saint-Astier vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Astier
Concours de pétanque
Gimel Boulodrome Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concours de pétanque en doublette avec de nombreux lots à remporter.
Buvette et restauration sur place. 12 € équipe.
À partir de 19h, Boulodrome Gimel.
Sur inscription. 12 € équipe.
Limens JSA 06 29 53 60 27
Concours de pétanque en doublette avec de nombreux lots à remporter.
Buvette et restauration sur place. 12 € équipe.
À partir de 19h, Boulodrome Gimel.
Sur inscription. 12 € équipe.
Limens JSA 06 29 53 60 27 .
Gimel Boulodrome Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 53 60 27
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English : Concours de pétanque
Departmental petanque championship at 2:30 p.m. at the Gimel boulodrome
Club bouliste Astérien 06 85 21 09 30
L’événement Concours de pétanque Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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